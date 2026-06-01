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Atelier Cyanotype Maison Régionale des Arts de la Table Arnay-le-Duc

Atelier Cyanotype Maison Régionale des Arts de la Table Arnay-le-Duc samedi 6 juin 2026.

Lieu : Maison Régionale des Arts de la Table

Adresse : 15 Rue Saint-Jacques

Ville : 21230 Arnay-le-Duc

Département : Côte-d'Or

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 12 12 12 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Arnay-le-Duc

Atelier Cyanotype

Maison Régionale des Arts de la Table 15 Rue Saint-Jacques Arnay-le-Duc Côte-d’Or

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :
2026-06-06 2026-07-08 2026-07-15 2026-08-01 2026-09-19

Composer avec les plantes, exposer au soleil, révéler l’image dans l’eau… et voir apparaître ce bleu si particulier. Voici une belle activité de 2h environ vous faisant découvrir cette ancienne technique photographique, proposé et animé par Annick Bienvenu.
Réservation obligatoire. Atelier proposé pour les adultes, adolescents et les enfants à partir de 10 ans.   .

Maison Régionale des Arts de la Table 15 Rue Saint-Jacques Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 90 11 59  arts.de.la.table@wanadoo.fr

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English : Atelier Cyanotype

L’événement Atelier Cyanotype Arnay-le-Duc a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Pays Arnay-Liernais

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