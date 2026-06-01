Atelier Cyanotype Maison Régionale des Arts de la Table Arnay-le-Duc
Atelier Cyanotype Maison Régionale des Arts de la Table Arnay-le-Duc samedi 6 juin 2026.
Arnay-le-Duc
Atelier Cyanotype
Maison Régionale des Arts de la Table 15 Rue Saint-Jacques Arnay-le-Duc Côte-d’Or
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 12:00:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-07-08 2026-07-15 2026-08-01 2026-09-19
Composer avec les plantes, exposer au soleil, révéler l’image dans l’eau… et voir apparaître ce bleu si particulier. Voici une belle activité de 2h environ vous faisant découvrir cette ancienne technique photographique, proposé et animé par Annick Bienvenu.
Réservation obligatoire. Atelier proposé pour les adultes, adolescents et les enfants à partir de 10 ans. .
Maison Régionale des Arts de la Table 15 Rue Saint-Jacques Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 90 11 59 arts.de.la.table@wanadoo.fr
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English : Atelier Cyanotype
L’événement Atelier Cyanotype Arnay-le-Duc a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Pays Arnay-Liernais
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