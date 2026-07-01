Jeu de piste à l’étang Fouché Rue du 8 Mai 1945 Arnay-le-Duc

Informations pratiques

Arnay-le-Duc

Jeu de piste à l’étang Fouché

Rue du 8 Mai 1945 Etang Fouché Arnay-le-Duc Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 15:00:00

fin : 2026-07-22 17:00:00

Date(s) :

2026-07-22

C’est les vacances ! Venez découvrir l’étang Fouché, en découvrir la faune et la flore variée, le lien avec l’eau grâce à un petit jeu de piste le long du chemin énigmes, observations, devinettes…idéal à faire en famille ! Enfants à partir de 7 ans.

Entre 15h00 et 17h00, vous arrivez quand vous voulez !

Vous serez accueillis, par l’animatrice du CPIE distribution du livret-rallye, quelques consignes à vous donner…ensuite, à vous de jouer, en toute autonomie.

Et repartez avec un petit cadeau, si vous avez réussi à répondre à toutes les questions !

Enfants à partir de 7 ans. Durée du rallye +/- 45 min.

Venez nombreux ! .

Rue du 8 Mai 1945 Etang Fouché Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 82 42 64

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English : Jeu de piste à l’étang Fouché

L’événement Jeu de piste à l’étang Fouché Arnay-le-Duc a été mis à jour le 2026-07-01 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)