Concerts en terrasse Place Bonaventure des Périers Arnay-le-Duc
dimanche 12 juillet 2026 · Place Bonaventure des Périers · Arnay-le-Duc
Informations pratiques
Arnay-le-Duc
Concerts en terrasse
Place Bonaventure des Périers Arnay Tea Salon de thé et boutique bohème Arnay-le-Duc Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 17:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-12 2026-07-26
Finir le weekend par un concert en terrasse (ou dans la boutique si la météo n’est pas optimale), voici un charmant programme proposé par Arnay Tea. Un à deux dimanches par mois, venez découvrir des artistes en tous genres. .
Place Bonaventure des Périers Arnay Tea Salon de thé et boutique bohème Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté arnaytea@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concerts en terrasse
L’événement Concerts en terrasse Arnay-le-Duc a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Pays Arnay-Liernais
À voir aussi à Arnay-le-Duc (Côte-d'Or)
- Visite guidée Patrimoine en danger, Patrimoine rénové Office de Tourisme du Pays Arnay-Liernais Arnay-le-Duc 7 juillet 2026
- Atelier Enluminure Maison Régionale des Arts de la Table Arnay-le-Duc 7 juillet 2026
- Atelier Cyanotype Maison Régionale des Arts de la Table Arnay-le-Duc 8 juillet 2026
- Nocturnes Estivales édition 2026 Arnay-le-Duc 9 juillet 2026
- Les jeudis au Caveau Rue Saint-Honoré Arnay-le-Duc 9 juillet 2026