Informations pratiques

Arnay-le-Duc

Concerts en terrasse

Place Bonaventure des Périers Arnay Tea Salon de thé et boutique bohème Arnay-le-Duc Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 17:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-12 2026-07-26

Finir le weekend par un concert en terrasse (ou dans la boutique si la météo n’est pas optimale), voici un charmant programme proposé par Arnay Tea. Un à deux dimanches par mois, venez découvrir des artistes en tous genres. .

Place Bonaventure des Périers Arnay Tea Salon de thé et boutique bohème Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté arnaytea@gmail.com

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English : Concerts en terrasse

L’événement Concerts en terrasse Arnay-le-Duc a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Pays Arnay-Liernais