UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Arnay-le-Duc

Concerts en terrasse Place Bonaventure des Périers Arnay-le-Duc

dimanche 12 juillet 2026 · Place Bonaventure des Périers · Arnay-le-Duc

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Place Bonaventure des Périers
Adresse
Arnay Tea Salon de thé et boutique bohème
Ville
21230 Arnay-le-Duc
Département
Côte-d'Or
Tarif

Arnay-le-Duc

Concerts en terrasse

Place Bonaventure des Périers Arnay Tea Salon de thé et boutique bohème Arnay-le-Duc Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 17:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-12 2026-07-26

Finir le weekend par un concert en terrasse (ou dans la boutique si la météo n’est pas optimale), voici un charmant programme proposé par Arnay Tea. Un à deux dimanches par mois, venez découvrir des artistes en tous genres.   .

Place Bonaventure des Périers Arnay Tea Salon de thé et boutique bohème Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté   arnaytea@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concerts en terrasse

L’événement Concerts en terrasse Arnay-le-Duc a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Pays Arnay-Liernais

À voir aussi à Arnay-le-Duc (Côte-d'Or)