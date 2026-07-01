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AGENDA · Arnay-le-Duc

Tournoi annuel de tennis Terrains de tennis Arnay-le-Duc

samedi 11 juillet 2026 · Terrains de tennis · Arnay-le-Duc

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Lieu
Terrains de tennis
Adresse
Rue du 8 Mai 1945
Ville
21230 Arnay-le-Duc
Département
Côte-d'Or
Tarif
12 12 12 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Arnay-le-Duc

Tournoi annuel de tennis

Terrains de tennis Rue du 8 Mai 1945 Arnay-le-Duc Côte-d’Or

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-11

Tournoi annuel de l’AOA Tennis. Ouvert à tous.
Inscription obligatoire   .

Terrains de tennis Rue du 8 Mai 1945 Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 68 27 99 

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English : Tournoi annuel de tennis

L’événement Tournoi annuel de tennis Arnay-le-Duc a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Pays Arnay-Liernais

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