Tournoi annuel de tennis Terrains de tennis Arnay-le-Duc

Informations pratiques

Arnay-le-Duc

Tournoi annuel de tennis

Terrains de tennis Rue du 8 Mai 1945 Arnay-le-Duc Côte-d’Or

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-11

Tournoi annuel de l’AOA Tennis. Ouvert à tous.

Inscription obligatoire .

Terrains de tennis Rue du 8 Mai 1945 Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 68 27 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tournoi annuel de tennis

L’événement Tournoi annuel de tennis Arnay-le-Duc a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Pays Arnay-Liernais