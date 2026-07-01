AGENDA · Arnay-le-Duc
Tournoi annuel de tennis Terrains de tennis Arnay-le-Duc
samedi 11 juillet 2026 · Terrains de tennis · Arnay-le-Duc
Informations pratiques
Arnay-le-Duc
Tournoi annuel de tennis
Terrains de tennis Rue du 8 Mai 1945 Arnay-le-Duc Côte-d’Or
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-11
Tournoi annuel de l’AOA Tennis. Ouvert à tous.
Inscription obligatoire .
Terrains de tennis Rue du 8 Mai 1945 Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 68 27 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tournoi annuel de tennis
L’événement Tournoi annuel de tennis Arnay-le-Duc a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Pays Arnay-Liernais
À voir aussi à Arnay-le-Duc (Côte-d'Or)
- Atelier Cyanotype Maison Régionale des Arts de la Table Arnay-le-Duc 8 juillet 2026
- Nocturnes Estivales édition 2026 Arnay-le-Duc 9 juillet 2026
- Les jeudis au Caveau Rue Saint-Honoré Arnay-le-Duc 9 juillet 2026
- Concerts en terrasse Place Bonaventure des Périers Arnay-le-Duc 12 juillet 2026
- 21ème Salon des Artistes Amateurs exposition Office de Tourisme du Pays Arnay-Liernais Arnay-le-Duc 18 juillet 2026