Atelier cyanotype, Ateliers Octopodes, Chambéry
Atelier cyanotype, Ateliers Octopodes, Chambéry samedi 27 juin 2026.
Atelier cyanotype Samedi 27 juin, 13h30 Ateliers Octopodes Savoie
Tous Publics, 55 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T13:30:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T13:30:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00
Durant l’atelier, vous découvrirez les indispensables, tels que le type de papier, le temps d’exposition, les méthodes d’application des produits, ainsi que d’autres astuces pour obtenir des résultats variés !
On vous fournira différents objets de petite taille, pour expérimenter la technique du photogramme (fleurs, feuilles d’arbres, dentelles, etc…), vous pouvez bien sûr aussi en apporter ! Vous repartirez avec toutes vos productions du jour !
Soyez créatifs ! Vous pourrez même repartir avec un kit pour faire vous-même découvrir à vos proches ce que vous avez appris !
Très simple à pratiquer, cet atelier s’adresse à toute la famille, aucune expériences en photographie n’est nécessaire pour se sentir à l’aise très rapidement !
Public : tous publics
Nombre de participants: de 2 à 6 pers. maximum
TARIFS/personne :
tarif PLEIN : 55 €
Ateliers Octopodes 106 quai de la Rize 73000 chambery Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « oublitemps.photographie@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://wecandoo.fr/evenement/2915445/reservation »}]
Découvrez le procédé du Cyanotype durant 2h30, l’une des plus anciennes techniques de tirage photographique de l’Histoire, en compagnie de Célia, photographe à l’Atelier de l’Oubli Temps. cyanotype photographie
À voir aussi à Chambery (Savoie)
- Atelier feutrage en volume : pingouin, cache-pot ou luminaire, Ateliers Octopodes, Chambéry 1 juin 2026
- Découvrez l’art de la linogravure, Ateliers Octopodes, Chambéry 3 juin 2026
- Bienvenue au jardin du centre médico-psychologique Montjay, SAJ Montjay APEI Chambéry, Chambéry 5 juin 2026
- Béret ou chapeau en feutre, Ateliers Octopodes, Chambéry 6 juin 2026
- Atelier feutrage à plat : fleur, tableau ou col, Ateliers Octopodes, Chambéry 6 juin 2026