Atelier cyanotype : découverte et pratique d’une ancienne technique photographique, Archives municipales de Cannes, Villa Montrose, Cannes

Informations pratiques

Atelier cyanotype : découverte et pratique d’une ancienne technique photographique Samedi 19 septembre, 10h00 Archives municipales de Cannes, Villa Montrose Alpes-Maritimes

Public adulte et enfant à partir de 8 ans (accompagné), limité à 8 participants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Découverte du cyanotype dans l’histoire de la photographie et les pratiques argentiques, présentation de documents conservés dans les fonds des Archives de Cannes et création de son propre cyanotype.

Archives municipales de Cannes, Villa Montrose 9 avenue Montrose, 06400 Cannes Cannes 06407 La Lepre Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.89.82.20.60 https://archivescannes.ville-cannes.fr https://www.facebook.com/cannes.archives;https://www.instagram.com/archivesmunicipales.decannes/ [{« type »: « phone », « value »: « 0489822060 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@ville-cannes.fr »}] Site historique des Archives municipales de Cannes Parking sur place, à proximité des arrêts de bus 4 et 7.

Découverte du cyanotype dans l’histoire de la photographie et les pratiques argentiques, présentation de documents conservés dans les fonds des Archives de Cannes et création de son propre cyanotype.

© Emilie Debled