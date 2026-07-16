Atelier cyanotype : découverte et pratique d’une ancienne technique photographique, Archives municipales de Cannes, Villa Montrose, Cannes
samedi 19 septembre 2026 · Archives municipales de Cannes, Villa Montrose · Cannes
Informations pratiques
Atelier cyanotype : découverte et pratique d’une ancienne technique photographique Samedi 19 septembre, 10h00 Archives municipales de Cannes, Villa Montrose Alpes-Maritimes
Public adulte et enfant à partir de 8 ans (accompagné), limité à 8 participants.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Découverte du cyanotype dans l’histoire de la photographie et les pratiques argentiques, présentation de documents conservés dans les fonds des Archives de Cannes et création de son propre cyanotype.
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Découverte du cyanotype dans l’histoire de la photographie et les pratiques argentiques, présentation de documents conservés dans les fonds des Archives de Cannes et création de son propre cyanotype.
© Emilie Debled
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