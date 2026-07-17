Sur les traces d’une mémoire oubliée : le cimetière musulman de l’île Sainte-Marguerite, Musée du Masque de fer et du Fort Royal, Cannes

Informations pratiques

Sur les traces d’une mémoire oubliée : le cimetière musulman de l’île Sainte-Marguerite Dimanche 20 septembre, 10h30, 11h45, 14h00, 15h15 Musée du Masque de fer et du Fort Royal Alpes-Maritimes

Limité à 30 personnes. Prévoir de l’eau et des chaussures de marche.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:15:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Découvrez un lieu de mémoire méconnu à l’occasion des Journées du patrimoine.

Une visite commentée du cimetière musulman de l’île Sainte-Marguerite, liée à l’histoire de déportés algériens au XIXe siècle et à des figures comme la smala de l’émir Abdelkader.

Un site fragile, aujourd’hui au cœur d’un travail de valorisation et de transmission.

Rendez-vous devant l’entrée du fort royal de l’île Sainte-Marguerite.

Réservation obligatoire.

Musée du Masque de fer et du Fort Royal 1 Place Bernard Cornut Gentille, 06400 Cannes, France Cannes 06400 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493682087 https://www.cannes.com/fr/culture/musees-et-expositions/musee-du-masque-de-fer-et-du-fort-royal/a-voir-au-musee.html [{« type »: « phone », « value »: « 0677988537 »}, {« type »: « email », « value »: « memoire.saintemarguerite@gmail.com »}] Le « Vieux Château », construit au XVIIe siècle sur les vestiges de la période romaine et du moyen âge. Citernes romaines qui forment les salles de rez-de-chaussée du musée. Dans l’angle du bâtiment, la tour du Rocher aurait été élevée au moyen âge pour la défense de l’île, souvent assaillie par les raids sarrasins. Elle fut surélevée vers 1860, par un sémaphore qui permettait la transmission de messages télégraphiques aériens.

Découvrez un lieu de mémoire méconnu à l’occasion des Journées du patrimoine.

©Nehari