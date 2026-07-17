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Le rêve, Exposition le Rêve, Cannes

samedi 19 septembre 2026 · Exposition le Rêve · Cannes

Le rêve, Exposition le Rêve, Cannes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Exposition le Rêve
Adresse
67 bis avenue de Vallauris, 06407 Cannes
Ville
06407 Cannes
Département
Alpes-Maritimes

Le rêve 19 et 20 septembre Exposition le Rêve Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Musée Chapelle Bellini consacrée au peintre et architecte Emmanuel Bellini : aquarelles, peintures à l’huile, dessins, le tout proposée dans une chapelle baroque datant du 19e siècle. Particularité : le clochet est la copie du colchet de Saint Michel de Menton.
Visites possibles en semaine, les après-midi de 14h à 17h.

Exposition le Rêve 67 bis avenue de Vallauris, 06407 Cannes Cannes 06407 Mauvarre Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 93 38 61 80 Ligne 9 arrêt grand bois
parking dans le parc
Musée Chapelle Bellini consacrée au peintre et architecte Emmanuel Bellini : aquarelles, peintures à l’huile, dessins, le tout proposée dans une chapelle baroque datant du 19e siècle. Particularité :…

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