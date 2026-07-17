Le rêve, Exposition le Rêve, Cannes
samedi 19 septembre 2026 · Exposition le Rêve · Cannes
Informations pratiques
Le rêve 19 et 20 septembre Exposition le Rêve Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Musée Chapelle Bellini consacrée au peintre et architecte Emmanuel Bellini : aquarelles, peintures à l’huile, dessins, le tout proposée dans une chapelle baroque datant du 19e siècle. Particularité : le clochet est la copie du colchet de Saint Michel de Menton.
Visites possibles en semaine, les après-midi de 14h à 17h.
Exposition le Rêve 67 bis avenue de Vallauris, 06407 Cannes Cannes 06407 Mauvarre Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 93 38 61 80 Ligne 9 arrêt grand bois
parking dans le parc
Musée Chapelle Bellini consacrée au peintre et architecte Emmanuel Bellini : aquarelles, peintures à l’huile, dessins, le tout proposée dans une chapelle baroque datant du 19e siècle. Particularité :…
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