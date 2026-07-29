Informations pratiques

Larrau

Atelier cyanotype

Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 10:00:00

fin : 2026-10-20 11:30:00

Date(s) :

2026-10-20

Stéphanie Labe vous propose des ateliers de cyanotype à Iraty en Soule.

Apprenez la technique ancestrale du cyanotype, empreinte photographique couleur bleu cyan réalisée grâce au soleil. Vous réaliserez des compositions végétales poétiques en souvenir d’Iraty, que vous pourrez ensuite rapporter chez vous.

Rendez-vous à l’espace d’accueil des chalets d’Iraty. À partir de 8 ans. Sur inscription. .

Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

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English : Atelier cyanotype

L’événement Atelier cyanotype Larrau a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque