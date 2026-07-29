Atelier cyanotype Larrau
mardi 20 octobre 2026 · Larrau
Informations pratiques
Larrau
Atelier cyanotype
Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 10:00:00
fin : 2026-10-20 11:30:00
Date(s) :
2026-10-20
Stéphanie Labe vous propose des ateliers de cyanotype à Iraty en Soule.
Apprenez la technique ancestrale du cyanotype, empreinte photographique couleur bleu cyan réalisée grâce au soleil. Vous réaliserez des compositions végétales poétiques en souvenir d’Iraty, que vous pourrez ensuite rapporter chez vous.
Rendez-vous à l’espace d’accueil des chalets d’Iraty. À partir de 8 ans. Sur inscription. .
Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37
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English : Atelier cyanotype
L’événement Atelier cyanotype Larrau a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque
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