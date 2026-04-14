Atelier cyanotype : le petit peuple du jardin, Jardin médiéval du château du Haut-Koenigsbourg, Orschwiller

Atelier cyanotype : le petit peuple du jardin Samedi 6 juin, 10h00 Jardin médiéval du château du Haut-Koenigsbourg Bas-Rhin

15 personnes, à partir de 6 ans / gratuité jardin et animation, accès château payant / Privilégiez la navette pour arriver au pied de la forteresse et avoir une entrée à tarif préférentiel. Infos sur https://www.haut-koenigsbourg.fr/infos-pratiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Au milieu de ses plantes, le jardin cache un petit peuple discret : vers de terre, insectes, minuscules créatures du sol… mais aussi nains de jardin, kobolds et lutins qui éveillent notre imagination !

Par de petits jeux d’observation, partez à leur recherche et découvrez les secrets du jardin médiéval. Puis, laissez une empreinte des plantes observées grâce au cyanotype, un ancien procédé photographique révélant de belles images bleu cyan.

Ouvrez l’œil : le jardin regorge de surprises !

Le cyanotype nécessite un temps ensoleillé et sera remplacé par une autre activité en cas de ciel nuageux.

Places limitées, atelier sur inscription.

Jardin médiéval du château du Haut-Koenigsbourg Château du Haut-Koenigsbourg, 67600 Orschwiller, Sélestat, Bas-Rhin, Grand Est Orschwiller 67600 Bas-Rhin Grand Est 03 69 33 25 00 http://www.haut-koenigsbourg.fr [{« type »: « email », « value »: « haut-koenigsbourg@alsace.eu »}] Une invitation à la flânerie

Situé à 800m d’altitude, le château du Haut-Kœnigsbourg est une remarquable forteresse de montagne, dont l’histoire s’étend sur près de 900 ans.

Au pied de la forteresse, son jardin s’inspire des jardins du Moyen Âge. Créé à des fins pédagogiques, il reprend les codes de l’époque avec des plantations en carrés, tonnelles, bois tressé et plates-bandes thématiques. Dans ce décor, une collection de près de 200 végétaux illustre la place essentielle des plantes dans la vie médiévale. Des herbes médicinales ou magiques côtoient des légumes d’alors, des petits fruits, des plantes textiles, sans oublier les lys et roses appréciés autant pour leur charme que leur symbolique.

Une approche historique et écologique

D’une surface d’environ 500m², le jardin a été entièrement retravaillé en 2023. Un travail de recherche minutieux a permis de sélectionner les variétés les plus proches de celles qui pouvaient pousser dans un jardin alsacien de la fin du XVe siècle. Ainsi, des espèces botaniques ou anciennes, dont certaines sont aujourd’hui rares, côtoient d’autres végétaux plus communs, bien présents au Moyen Âge.

L’ensemble est géré de manière écologique (zéro pesticides, engrais verts, paillage…), dans le respect de la biodiversité et de la thématique.

Le jardin se situe à proximité de l’entrée principale du château, à l’extérieur de son enceinte.

Il est en accès libre du 1er mai au 31 octobre, aux horaires d’ouverture du château. Gratuit. All. Animaux interdits. Le château est partiellement accessible aux personnes handicapées moteur, mais pas le jardin.

Au milieu de ses plantes, le jardin cache un petit peuple discret : vers de terre, insectes, minuscules créatures du sol… mais aussi nains de jardin, kobolds et lutins qui éveillent notre imagination…

©château HK-CeA