Festival Châteaux et Légendes au Haut-Koenigsbourg Orschwiller
Festival Châteaux et Légendes au Haut-Koenigsbourg Orschwiller samedi 13 juin 2026.
Orschwiller
Festival Châteaux et Légendes au Haut-Koenigsbourg
D159 Orschwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-13 09:30:00
fin : 2026-06-14 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14
Pour sa 6e édition, le Festival Châteaux et légendes porté par la Collectivité européenne d’Alsace met à l’honneur les géants de pierre, kobold, nains et autres gnomes.
Au Haut-Koenigsbourg, il se déclinera en un week-end festif et créatif !
Pour sa 6e édition, le Festival Châteaux et légendes porté par la Collectivité européenne d’Alsace met à l’honneur les géants de pierre, kobold, nains et autres gnomes. Au Haut-Koenigsbourg, il se déclinera en un week-end festif et créatif ! .
D159 Orschwiller 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 69 33 25 00 haut-koenigsbourg@alsace.eu
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For its 6th edition, the Festival Châteaux et légendes supported by the Collectivité européenne d?Alsace is putting the spotlight on stone giants, kobolds, dwarfs and other gnomes.
At Haut-Koenigsbourg, it’s a festive and creative weekend!
L’événement Festival Châteaux et Légendes au Haut-Koenigsbourg Orschwiller a été mis à jour le 2026-05-21 par Château du Haut-Koenigsbourg
À voir aussi à Orschwiller (Bas-Rhin)
- Escapade gourmande Orschwiller 31 mai 2026
- Atelier scolaire : le jardin à la loupe, Jardin médiéval du château du Haut-Koenigsbourg, Orschwiller 5 juin 2026
- Atelier cyanotype : le petit peuple du jardin, Jardin médiéval du château du Haut-Koenigsbourg, Orschwiller 6 juin 2026
- Rendez-vous aux jardins Orschwiller 6 juin 2026
- Regards sur le petit monde du jardin, Jardin médiéval du château du Haut-Koenigsbourg, Orschwiller 6 juin 2026