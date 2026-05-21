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Festival Châteaux et Légendes au Haut-Koenigsbourg Orschwiller

Festival Châteaux et Légendes au Haut-Koenigsbourg Orschwiller

Festival Châteaux et Légendes au Haut-Koenigsbourg Orschwiller samedi 13 juin 2026.

Adresse : D159

Ville : 67600 Orschwiller

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Orschwiller

Festival Châteaux et Légendes au Haut-Koenigsbourg

D159 Orschwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-13 09:30:00
fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14

Pour sa 6e édition, le Festival Châteaux et légendes porté par la Collectivité européenne d’Alsace met à l’honneur les géants de pierre, kobold, nains et autres gnomes.
Au Haut-Koenigsbourg, il se déclinera en un week-end festif et créatif !
Pour sa 6e édition, le Festival Châteaux et légendes porté par la Collectivité européenne d’Alsace met à l’honneur les géants de pierre, kobold, nains et autres gnomes. Au Haut-Koenigsbourg, il se déclinera en un week-end festif et créatif !   .

D159 Orschwiller 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 69 33 25 00  haut-koenigsbourg@alsace.eu

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English :

For its 6th edition, the Festival Châteaux et légendes supported by the Collectivité européenne d?Alsace is putting the spotlight on stone giants, kobolds, dwarfs and other gnomes.
At Haut-Koenigsbourg, it’s a festive and creative weekend!

L’événement Festival Châteaux et Légendes au Haut-Koenigsbourg Orschwiller a été mis à jour le 2026-05-21 par Château du Haut-Koenigsbourg

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