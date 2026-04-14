Regards sur le petit monde du jardin, Jardin médiéval du château du Haut-Koenigsbourg, Orschwiller

Regards sur le petit monde du jardin Samedi 6 juin, 13h00 Jardin médiéval du château du Haut-Koenigsbourg Bas-Rhin

Animation en continu / gratuité pour le jardin, accès château payant / Privilégiez la navette pour arriver directement au pied de la forteresse et bénéficier d’une entrée à tarif préférentiel. Infos sur https://www.haut-koenigsbourg.fr/infos-pratiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T13:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T13:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Dans le jardin médiéval se cachent mille petites créatures : vers de terre, insectes, plantes et toute la petite faune du sol… sans oublier les êtres imaginaires comme les lutins ou les nains de jardin.

Tout l’après midi, partez à leur rencontre : observez-les, dessinez-les, jouez avec eux, grâce à de petites manipulations, du dessin et de l’aquarelle, des jeux de cache-cache et prenez-vous en photo en leur compagnie !

Des animations en continu, pour petits et grands, afin de mieux connaître — et mieux regarder — le jardin, ses plantes et ses habitants.

Jardin médiéval du château du Haut-Koenigsbourg Château du Haut-Koenigsbourg, 67600 Orschwiller, Sélestat, Bas-Rhin, Grand Est Orschwiller 67600 Bas-Rhin Grand Est 03 69 33 25 00 http://www.haut-koenigsbourg.fr Une invitation à la flânerie

Situé à 800m d’altitude, le château du Haut-Kœnigsbourg est une remarquable forteresse de montagne, dont l’histoire s’étend sur près de 900 ans.

Au pied de la forteresse, son jardin s’inspire des jardins du Moyen Âge. Créé à des fins pédagogiques, il reprend les codes de l’époque avec des plantations en carrés, tonnelles, bois tressé et plates-bandes thématiques. Dans ce décor, une collection de près de 200 végétaux illustre la place essentielle des plantes dans la vie médiévale. Des herbes médicinales ou magiques côtoient des légumes d’alors, des petits fruits, des plantes textiles, sans oublier les lys et roses appréciés autant pour leur charme que leur symbolique.

Une approche historique et écologique

D’une surface d’environ 500m², le jardin a été entièrement retravaillé en 2023. Un travail de recherche minutieux a permis de sélectionner les variétés les plus proches de celles qui pouvaient pousser dans un jardin alsacien de la fin du XVe siècle. Ainsi, des espèces botaniques ou anciennes, dont certaines sont aujourd’hui rares, côtoient d’autres végétaux plus communs, bien présents au Moyen Âge.

L’ensemble est géré de manière écologique (zéro pesticides, engrais verts, paillage…), dans le respect de la biodiversité et de la thématique.

Le jardin se situe à proximité de l’entrée principale du château, à l’extérieur de son enceinte.

Il est en accès libre du 1er mai au 31 octobre, aux horaires d’ouverture du château. Gratuit. All. Animaux interdits. Le château est partiellement accessible aux personnes handicapées moteur, mais pas le jardin.

Dans le jardin médiéval se cachent mille petites créatures : vers de terre, insectes, plantes et toute la petite faune du sol… sans oublier les êtres imaginaires comme les lutins ou les nains de à :…

©chateau HK-CeA