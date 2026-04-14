Atelier scolaire : le jardin à la loupe, Jardin médiéval du château du Haut-Koenigsbourg, Orschwiller

Atelier scolaire : le jardin à la loupe Vendredi 5 juin, 10h00, 13h00 Jardin médiéval du château du Haut-Koenigsbourg Bas-Rhin

30 élèves maxi / adaptation au niveau des élèves / infos lors de la réservation par mail. La gratuité est réservée au jardin et à l’atelier (accès château payant)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T13:00:00+02:00 – 2026-06-05T15:00:00+02:00

Au pied de la forteresse, le jardin médiéval du Haut-Koenigsbourg dévoile une riche palette de fleurs, herbes, racines et arbustes. Un magnifique terrain de découverte pour le public scolaire !

Accompagné par un médiateur, le groupe découvre les caractéristiques des jardins au Moyen Âge et les différents usages des plantes, cultivées et sauvages.

Cette immersion se poursuit par un moment créatif : guidé par les couleurs, les odeurs, les saveurs et les histoires de certaines plantes du jardin, chaque élève réalise une création personnelle.

La découverte sera adaptée au niveau des élèves, selon les informations données à la réservation. Atelier de 2 h.

Jardin médiéval du château du Haut-Koenigsbourg Château du Haut-Koenigsbourg, 67600 Orschwiller, Sélestat, Bas-Rhin, Grand Est Orschwiller 67600 Bas-Rhin Grand Est 03 69 33 25 00 http://www.haut-koenigsbourg.fr [{« type »: « email », « value »: « haut-koenigsbourg@alsace.eu »}] Une invitation à la flânerie

Situé à 800m d’altitude, le château du Haut-Kœnigsbourg est une remarquable forteresse de montagne, dont l’histoire s’étend sur près de 900 ans.

Au pied de la forteresse, son jardin s’inspire des jardins du Moyen Âge. Créé à des fins pédagogiques, il reprend les codes de l’époque avec des plantations en carrés, tonnelles, bois tressé et plates-bandes thématiques. Dans ce décor, une collection de près de 200 végétaux illustre la place essentielle des plantes dans la vie médiévale. Des herbes médicinales ou magiques côtoient des légumes d’alors, des petits fruits, des plantes textiles, sans oublier les lys et roses appréciés autant pour leur charme que leur symbolique.

Une approche historique et écologique

D’une surface d’environ 500m², le jardin a été entièrement retravaillé en 2023. Un travail de recherche minutieux a permis de sélectionner les variétés les plus proches de celles qui pouvaient pousser dans un jardin alsacien de la fin du XVe siècle. Ainsi, des espèces botaniques ou anciennes, dont certaines sont aujourd’hui rares, côtoient d’autres végétaux plus communs, bien présents au Moyen Âge.

L’ensemble est géré de manière écologique (zéro pesticides, engrais verts, paillage…), dans le respect de la biodiversité et de la thématique.

Le jardin se situe à proximité de l’entrée principale du château, à l’extérieur de son enceinte.

Il est en accès libre du 1er mai au 31 octobre, aux horaires d’ouverture du château. Gratuit. All. Animaux interdits. Le château est partiellement accessible aux personnes handicapées moteur, mais pas le jardin.

Au pied de la forteresse, le jardin médiéval du Haut-Koenigsbourg dévoile une riche palette de fleurs, herbes, racines et arbustes. Un magnifique terrain de découverte pour le public scolaire !

©château HK-CeA