Atelier cyanotype Les Petites Écuries Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-29 10:00 – 13:00

Gratuit : non Tarif solidaire : 18€ / Tarif réduit : 24€ / Tarif plein : 29€ Réservations sur Hello Asso : 25 juillet / 29 aoûtTarifs* :— tarif solidaire : 18€— tarif réduit : 24€— tarif plein : 29€ *Afin d’assurer une juste rémunération du travail des artistes et artisan.es, nous vous demandons une participation financière pour assister à ces ateliers. Une grille tarifaire a été établie pour permettre à chacun.e de se situer et de choisir le tarif qui correspond le mieux à sa situation, selon ses moyens. Choisir le tarif plein est une façon de soutenir l’association Les Factotum et le travail de ses membres. Il nous permet aussi de proposer des tarifs réduits et solidaires pour les personnes qui en ont besoin.— Tarif solidaire (par exemple : Carte blanche, bénéficiaires du RSA)— Tarif réduit (par exemple : Étudiant.es, moins de 26 ans, demandeur·euses d’emploi, famille nombreuse, seniors)— Tarif plein Jeune Public

L’atelier commence par une promenade dans la ville pour observer et collecter des végétaux et/ou minéraux. De retour aux Petites Écuries, les éléments récoltés sont classés et positionnés sur des feuilles enduites d’une préparation photo-sensible (Cyanotype). Ces feuilles sont exposées au soleil puis mises dans l’eau pour faire apparaître l’empreinte de la composition. Les participant.es réalisent ensuite un herbier subjectif des lieux traversés, sous la forme d’une fresque déployée sur les murs. Chacun·e repart avec sa production. Conditions :- Nombre : Jusqu’à 12 personnes- Durée : 3 heures- Dates : samedis 25 juillet & 29 août (10h-13h)

Les Petites Écuries Nantes 44000

https://lespetitesecuriesnantes.fr/%C3%A9t%C3%A9-2026-ateliers-transmission-savoir-faire



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