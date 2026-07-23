ATELIER CYANOTYPE GALERIE DUNIYA Muret

Informations pratiques

Muret

ATELIER CYANOTYPE

GALERIE DUNIYA 128 Avenue Saint-Germier Muret Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 14:30:00

fin : 2026-10-24 16:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Lors de son expo Echo du paysage, Nicolas Nabonne propose d’expérimenter cet ancien procédé photographique.

Lors de son expo Echo du paysage, Nicolas Nabonne propose un atelier de cyanotype. Selon l’imagination de chacun·e, petit·e·s et grand·e·s pourront expérimenter cette technique d’impression ancienne de manière ludique et artisanale. Apporter une sélection de fleurs, de plantes et/ou d’emballages non recyclables ramassés sur le chemin, qui pourront être utilisés dans leurs créations.

Enfants dès 6 ans et adultes, places limitées

Réservation obligatoire (via site web), 20 € / adulte, ou en duo 1 adulte + 1 enfant 20 .

GALERIE DUNIYA 128 Avenue Saint-Germier Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 7 83 99 67 96 duniyamuret@gmail.com

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English :

In his exhibition *Echo du paysage*, Nicolas Nabonne invites visitors to experiment with this old photographic process.

L’événement ATELIER CYANOTYPE Muret a été mis à jour le 2026-07-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE