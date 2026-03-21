Atelier Cyanotype Le Bourg Ouroux-en-Morvan
Atelier Cyanotype Le Bourg Ouroux-en-Morvan mercredi 29 juillet 2026.
Ouroux-en-Morvan
Atelier Cyanotype
Le Bourg CLAP Ouroux-en-Morvan Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 15:00:00
fin : 2026-07-29 17:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Venez découvrir cette technique photographique ancienne pour créer des herbiers avec des feuilles séchées, le pigment bleu de Prusse et le soleil.
Vous pouvez apportez vos feuilles séchées ou faire une composition avec notre collection. .
Le Bourg CLAP Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté bibliotheques@ccmorvan.fr
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English : Atelier Cyanotype
L’événement Atelier Cyanotype Ouroux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-06-25 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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