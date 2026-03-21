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Atelier Cyanotype Le Bourg Ouroux-en-Morvan

Atelier Cyanotype Le Bourg Ouroux-en-Morvan mercredi 29 juillet 2026.

Lieu
Le Bourg
Adresse
CLAP
Ville
58230 Ouroux-en-Morvan
Département
Nièvre
Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif
Gratuit Gratuit

Ouroux-en-Morvan

Atelier Cyanotype

Le Bourg CLAP Ouroux-en-Morvan Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 15:00:00
fin : 2026-07-29 17:00:00

Date(s) :
2026-07-29

Venez découvrir cette technique photographique ancienne pour créer des herbiers avec des feuilles séchées, le pigment bleu de Prusse et le soleil.
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Le Bourg CLAP Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   bibliotheques@ccmorvan.fr

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English : Atelier Cyanotype

L’événement Atelier Cyanotype Ouroux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-06-25 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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