Rencontre avec Justine et Romain Brèsc Mascardes Le CLAP Ouroux-en-Morvan

Informations pratiques

Ouroux-en-Morvan

Rencontre avec Justine et Romain Brèsc Mascardes

Le CLAP Le Bourg Ouroux-en-Morvan Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 18:00:00

fin : 2026-07-25 20:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Traverser la France à pied avec un bébé de 3 mois c’est le défi que Romain et Justine Brès relèvent !

La famille marche, se reconstruit et demande l’hospitalité qui, surprise, est toujours au rendez-vous.Ils sont passés par Ouroux et reviennent nous raconter leur périple ! .

Le CLAP Le Bourg Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté bibliotheques@ccmorvan.fr

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English : Rencontre avec Justine et Romain Brèsc Mascardes

L’événement Rencontre avec Justine et Romain Brèsc Mascardes Ouroux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-06-25 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)