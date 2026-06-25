Rencontre avec Justine et Romain Brèsc Mascardes Le CLAP Ouroux-en-Morvan
samedi 25 juillet 2026 · Le CLAP · Ouroux-en-Morvan
Informations pratiques
Ouroux-en-Morvan
Rencontre avec Justine et Romain Brèsc Mascardes
Le CLAP Le Bourg Ouroux-en-Morvan Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:00:00
fin : 2026-07-25 20:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Traverser la France à pied avec un bébé de 3 mois c’est le défi que Romain et Justine Brès relèvent !
La famille marche, se reconstruit et demande l’hospitalité qui, surprise, est toujours au rendez-vous.Ils sont passés par Ouroux et reviennent nous raconter leur périple ! .
Le CLAP Le Bourg Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté bibliotheques@ccmorvan.fr
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English : Rencontre avec Justine et Romain Brèsc Mascardes
L’événement Rencontre avec Justine et Romain Brèsc Mascardes Ouroux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-06-25 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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