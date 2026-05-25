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Atelier cyanotype Atelier Pioka Plouguerneau

Atelier cyanotype Atelier Pioka Plouguerneau samedi 27 juin 2026.

Lieu : Atelier Pioka

Adresse : 5 Place de l'Église

Ville : 29880 Plouguerneau

Département : Finistère

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif :

Plouguerneau

Atelier cyanotype

Atelier Pioka 5 Place de l’Église Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Venez découvrir et expérimenter la technique du cyanotype.
Le matériel est fourni mais n’hésitez pas à apporter vos propres supports à imprimer (fleurs, algues, dentelle,…)   .

Atelier Pioka 5 Place de l’Église Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 6 65 55 19 24 

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English :

L’événement Atelier cyanotype Plouguerneau a été mis à jour le 2026-05-25 par OT PAYS DES ABERS

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