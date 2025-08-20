Atelier cyanotype SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste
Atelier cyanotype SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste jeudi 7 mai 2026.
Atelier cyanotype
SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 17:00:00
fin : 2026-05-07 19:00:00
Date(s) :
2026-05-07
Découverte du cyanotype version numérique
Tarif gratuit, réservé aux adhérents du Fablab (35 €/an)
.
SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 50 16 08 fablab@neste-barousse.fr
English :
Discover the digital cyanotype
Price: free, reserved for Fablab members (35 ?/year)
German :
Entdeckung der Cyanotypie digitale Version
Tarif: kostenlos, nur für Mitglieder des Fablab (35 ?/Jahr)
Italiano :
Scoprire la versione digitale della cianotipia
Prezzo: gratuito, riservato ai membri del Fablab (35 €/anno)
Espanol :
Descubra la versión digital de la cianotipia
Precio: gratuito, reservado a los miembros del Fablab (35 €/año)
L’événement Atelier cyanotype Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2025-08-20 par OT de Neste-Barousse|CDT65