Atelier cyanotype SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

Atelier cyanotype

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Début : 2026-05-07 17:00:00
fin : 2026-05-07 19:00:00

2026-05-07

Découverte du cyanotype version numérique
Tarif gratuit, réservé aux adhérents du Fablab (35 €/an)
SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 50 16 08  fablab@neste-barousse.fr

English :

Discover the digital cyanotype
Price: free, reserved for Fablab members (35 ?/year)

German :

Entdeckung der Cyanotypie digitale Version
Tarif: kostenlos, nur für Mitglieder des Fablab (35 ?/Jahr)

Italiano :

Scoprire la versione digitale della cianotipia
Prezzo: gratuito, riservato ai membri del Fablab (35 €/anno)

Espanol :

Descubra la versión digital de la cianotipia
Precio: gratuito, reservado a los miembros del Fablab (35 €/año)

