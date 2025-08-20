Atelier risographie SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste
Atelier risographie SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste jeudi 14 mai 2026.
Atelier risographie
SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées
Début : 2026-05-14 17:00:00
fin : 2026-05-14 19:00:00
2026-05-14
Découverte de la risographie avec une imprimante laser classique
Tarif gratuit, réservé aux adhérents du Fablab (35 €/an)
SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 50 16 08 fablab@neste-barousse.fr
English :
Discover risography with a classic laser printer
Price: free, reserved for Fablab members (35 ?/year)
German :
Entdeckung der Risografie mit einem klassischen Laserdrucker
Tarif: kostenlos, nur für Mitglieder des Fablab (35 ?/Jahr)
Italiano :
Scoprire la risografia con una stampante laser convenzionale
Prezzo: gratuito, riservato ai membri del Fablab (35 €/anno)
Espanol :
Descubra la risografía con una impresora láser convencional
Precio: gratuito, reservado a los miembros del Fablab (35 €/año)
