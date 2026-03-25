Ciné atelier SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

Ciné atelier

SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 Avenue des Chataigners Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Séance de cinéma La grande aventure de Non-non suivie d’un atelier parent/enfant avec l’association Rebelotte 65

Pour l’atelier, inscription obligatoire auprès de mediation@maisondusavoir65.fr (places limitées)

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SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 Avenue des Chataigners Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie mediation@maisondusavoir65.fr

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English :

Film screening of La grande aventure de Non-non followed by a parent/child workshop with the Rebelotte 65 association

For the workshop, please register at mediation@maisondusavoir65.fr (places are limited)

L’événement Ciné atelier Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-03-25 par OT de Neste-Barousse|CDT65