LA GRANDE AVENTURE DE NON-NON SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4B Avenue des Châtaigniers Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées
Début : 2026-05-30 12:00:00
fin : 2026-05-30
2026-05-30
Sous-Bois-Les-Bains, les jours s’écoulent dans la bonne humeur et ce n’est pas une histoire de glace à la carotte, un voyage (raté) sur la Lune ou une inondation qui changeront les choses ! Rien ne semble pouvoir arrêter cette drôle de bande de copains, tous si différents, mais toujours solidaires.
Suivi d’un atelier animé par REBELOTE 65
Séance CINE/6/4€ Atelier gratuit limité à 10 binômes Inscription indispensable
English :
In Sous-Bois-Les-Bains, the days go by in good spirits, and a story about carrot ice cream, a (failed) trip to the Moon or a flood won’t change a thing! Nothing seems to be able to stop this funny band of friends, all so different, but always united.
Followed by a workshop led by REBELOTE 65
CINE/6/4? Free workshop limited to 10 pairs Registration essential
