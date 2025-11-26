LA GRANDE AVENTURE DE NON-NON SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

LA GRANDE AVENTURE DE NON-NON

SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4B Avenue des Châtaigniers Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 12:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Sous-Bois-Les-Bains, les jours s’écoulent dans la bonne humeur et ce n’est pas une histoire de glace à la carotte, un voyage (raté) sur la Lune ou une inondation qui changeront les choses ! Rien ne semble pouvoir arrêter cette drôle de bande de copains, tous si différents, mais toujours solidaires.

Suivi d’un atelier animé par REBELOTE 65

Séance CINE/6/4€ Atelier gratuit limité à 10 binômes Inscription indispensable

.

English :

In Sous-Bois-Les-Bains, the days go by in good spirits, and a story about carrot ice cream, a (failed) trip to the Moon or a flood won’t change a thing! Nothing seems to be able to stop this funny band of friends, all so different, but always united.

Followed by a workshop led by REBELOTE 65

CINE/6/4? Free workshop limited to 10 pairs Registration essential

