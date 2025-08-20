Créer une boîte SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

Créer une boîte

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 17:00:00

fin : 2026-05-28 19:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Utiliser un générateur de boîte en ligne et la découper au laser

Tarif gratuit, réservé aux adhérents du Fablab (35 €/an)

.

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 50 16 08 fablab@neste-barousse.fr

English :

Use an online box generator and laser-cut it

Price: free, reserved for Fablab members (35 ?/year)

German :

Einen Online-Generator für Schachteln verwenden und diese mit dem Laser ausschneiden

Tarif: kostenlos, nur für Mitglieder des Fablab (35 ?/Jahr)

Italiano :

Utilizzo di un generatore di scatole online e taglio laser

Prezzo: gratuito, riservato ai membri del Fablab (35 €/anno)

Espanol :

Utilización de un generador de cajas en línea y corte por láser

Precio: gratuito, reservado a los miembros de Fablab (35 €/año)

L’événement Créer une boîte Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2025-08-20 par OT de Neste-Barousse|CDT65