Atelier portage physiologique SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste
Atelier portage physiologique SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste jeudi 28 mai 2026.
Saint-Laurent-de-Neste
Atelier portage physiologique
SAINT-LAURENT-DE-NESTE Place de la Mairie Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 17:45:00
fin : 2026-05-28 19:15:00
Date(s) :
2026-05-28
L’association Les Ateliers de Mama facilite l’accès à l’information sur la parentalité en milieu rural et propose des activités physiques pour les futures mamans.
Elle soutient les parents dans la compréhension des besoins de leur nouveau-né et favorise un environnement bienveillant.
Venez découvrir leur atelier!
En participant à l’atelier portage .
Inscrivez vous au 06 61 02 93 68
.
SAINT-LAURENT-DE-NESTE Place de la Mairie Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 61 02 93 68
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English :
The association Les Ateliers de Mama facilitates access to information on parenthood in rural areas and offers physical activities for expectant mothers.
It supports parents in understanding their newborn’s needs and promotes a caring environment.
Come and discover their workshop!
By taking part in the babywearing workshop.
To register, call 06 61 02 93 68
L’événement Atelier portage physiologique Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-04-03 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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