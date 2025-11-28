Cirque vertical, musical, verbal LES BAUDRIERES comment grimper grâce aux autres sans se marcher dessus

au centre culturel de la maison du savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 18:00:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Sur scène, trois femmes suspendues à des cordes de coton évoluent ensemble, utilisant leur langage corporel aérien pour partager des moments positifs et promouvoir l’attention et l’écoute. Leur audace et leur complicité les entraînent dans l’inconnu, tissant des liens forts tout en explorant des thèmes de solidarité et de liberté.

Dès 6 ans -Tarifs 8-6€

au centre culturel de la maison du savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie mediation@maisondusavoir.fr

English :

On stage, three women suspended from cotton ropes evolve together, using their aerial body language to share positive moments and promote attentiveness and listening. Their daring and complicity take them into the unknown, forging strong bonds while exploring themes of solidarity and freedom.

From age 6 -Prices 8-6?

