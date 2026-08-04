Atelier cyanotype sur papier Papeterie de Vaux Payzac

Informations pratiques

Payzac

Atelier cyanotype sur papier

Papeterie de Vaux 2378 route des granges ovalaires Payzac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 14:30:00

fin : 2026-08-15 16:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Réalisation de compositions à partir de végétaux ou pochoirs sur papier. A partir de 6 ans, sur réservation.

Découvrez un mini laboratoire de photo-montage. Petits et grands réalisent leurs compositions à partir de végétaux ou pochoirs, sur des feuilles de papier enduites d’une solution photosensible. Au bout d’une exposition de 5 à 10 mn à la lumière du soleil, ou sous lampe led UV selon la météo, les feuilles sont baignées dans l’eau claire, et les motifs apparaissent en négatif sur un magnifique bleu de Prusse ! Chaque personne emporte ses créations, 2 feuilles format 13cm x 18 m, et 2 marque-pages, protégées dans une enveloppe rigide. A partir de 6 ans, sur réservation. .

Papeterie de Vaux 2378 route des granges ovalaires Payzac 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 50 06 papeterie-forge@ccilap.fr

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English : Atelier cyanotype sur papier

Creation of compositions using plants or stencils on paper. From 6 years, by reservation.

L’événement Atelier cyanotype sur papier Payzac a été mis à jour le 2026-07-28 par Isle-Auvézère