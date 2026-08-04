Atelier cyanotype sur papier Papeterie de Vaux Payzac
samedi 15 août 2026 · Papeterie de Vaux · Payzac
Informations pratiques
Payzac
Atelier cyanotype sur papier
Papeterie de Vaux 2378 route des granges ovalaires Payzac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 14:30:00
fin : 2026-08-15 16:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Réalisation de compositions à partir de végétaux ou pochoirs sur papier. A partir de 6 ans, sur réservation.
Découvrez un mini laboratoire de photo-montage. Petits et grands réalisent leurs compositions à partir de végétaux ou pochoirs, sur des feuilles de papier enduites d’une solution photosensible. Au bout d’une exposition de 5 à 10 mn à la lumière du soleil, ou sous lampe led UV selon la météo, les feuilles sont baignées dans l’eau claire, et les motifs apparaissent en négatif sur un magnifique bleu de Prusse ! Chaque personne emporte ses créations, 2 feuilles format 13cm x 18 m, et 2 marque-pages, protégées dans une enveloppe rigide. A partir de 6 ans, sur réservation. .
Papeterie de Vaux 2378 route des granges ovalaires Payzac 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 50 06 papeterie-forge@ccilap.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier cyanotype sur papier
Creation of compositions using plants or stencils on paper. From 6 years, by reservation.
L’événement Atelier cyanotype sur papier Payzac a été mis à jour le 2026-07-28 par Isle-Auvézère
À voir aussi à Payzac (Dordogne)
- Atelier cyanotype sur papier Papeterie de Vaux Payzac 4 août 2026
- Atelier papetier artistique Papeterie de Vaux Payzac 7 août 2026
- Atelier papetier artistique Papeterie de Vaux Payzac 14 août 2026
- Atelier sérigraphie sur textile et papier Papeterie de Vaux Payzac 15 août 2026
- Atelier linogravure Payzac 28 août 2026