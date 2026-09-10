Atelier cyanotype, Théâtre de La Celle Saint-Cloud, La Celle-Saint-Cloud

Informations pratiques

Atelier cyanotype Samedi 19 septembre, 10h30, 15h00 Théâtre de La Celle Saint-Cloud Yvelines

Sur réservation : 01 39 69 12 15 Créneau pour les 7-11 ans le matin et à partir de 12 ans l’après-midi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Découvrez le cyanotype ou la magie de la photographie alternative avec MarifineB (Delphine Blas), Artiste-créatrice. Le cyanotype est un ancien procédé photographique qui permet, grâce au soleil, d’obtenir des tirages monochromes en bleu cyan.

Théâtre de La Celle Saint-Cloud 8 Avenue Charles de Gaulle, 78170 La Celle-Saint-Cloud, France La Celle-Saint-Cloud 78170 Yvelines Île-de-France 0130781070 http://www.culture-lacellesaintcloud.fr [{« type »: « phone », « value »: « 01 39 69 12 15 »}] SNCF : 10 minutes à pied de la Gare de La Celle Saint-Cloud ligne (Saint-Lazare/La Défense/Saint-Nom la Bretèche)

Bus : Arrêt Hôtel de Ville / Mairie / Pierre Corneille lignes 426 503 6202 6227 6230 6231 6246 6281 7803

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