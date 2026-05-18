Atelier Cyanotype Voyage photographique Civaux
Atelier Cyanotype Voyage photographique Civaux jeudi 23 juillet 2026.
Civaux
Atelier Cyanotype Voyage photographique
30 Place de Gomelange Civaux Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-07-23 12:00:00
Date(s) :
2026-07-23
En famille, venez plonger dans l’univers magique du cyanotype, un procédé photographique ancien et fascinant utilisant la lumière naturelle pour faire de magnifiques clichés couleur bleu de Prusse avec des végétaux !
Activité familiale (de 7 à 97 ans). Durée 2h Gratuit sur inscription
Infos et resa 05 49 48 34 61 musee.civaux@orange.fr .
30 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 34 61 musee.civaux@orange.fr
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English : Atelier Cyanotype Voyage photographique
L’événement Atelier Cyanotype Voyage photographique Civaux a été mis à jour le 2026-05-18 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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