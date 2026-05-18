Civaux

Atelier Cyanotype Voyage photographique

30 Place de Gomelange Civaux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:00:00

fin : 2026-07-23 12:00:00

Date(s) :

2026-07-23

En famille, venez plonger dans l’univers magique du cyanotype, un procédé photographique ancien et fascinant utilisant la lumière naturelle pour faire de magnifiques clichés couleur bleu de Prusse avec des végétaux !

Activité familiale (de 7 à 97 ans). Durée 2h Gratuit sur inscription

Infos et resa 05 49 48 34 61 musee.civaux@orange.fr .

30 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 34 61 musee.civaux@orange.fr

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English : Atelier Cyanotype Voyage photographique

L’événement Atelier Cyanotype Voyage photographique Civaux a été mis à jour le 2026-05-18 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne