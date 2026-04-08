Civaux

Spectacle Au château du Seigneur Savaric

30 Place de Gomelange Civaux Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:15:00

fin : 2026-07-23 20:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Cette histoire se déroule il y a 800 ans. Guilhem, le fils du boulanger du Seigneur Savaric va être confronté à un singulier destin. En effet, un invité mystérieux surgit à la cour lors du banquet tenu en l’honneur de la jeune Azalaïs et va entraîner Guilhem dans une quête initiatique.

L’occasion pour le spectateur d’être plongé dans la culture médiévale à travers ses thèmes emblématiques (amour courtois, Graal), l’évocation des modes de vie et sa musique chant, vièles à archet, harpe romane, psaltérion, flûte en corne, guiterne, orgue portatif, chalémie, percussions.

Les marionnettes, de type marottes, qui évoquent des statues du Moyen Âge, sont issues de l’ancienne Compagnie des Marionnettes de Nantes et ont joué pour la première fois dans les années 1980.

Tout public dès 5 ans, durée 45 min.

Accès libre parvis de l’église de Civaux .

30 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 34 61 musee.civaux@orange.fr

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English : Spectacle Au château du Seigneur Savaric

L’événement Spectacle Au château du Seigneur Savaric Civaux a été mis à jour le 2026-06-17 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne