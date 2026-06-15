Civaux

Atelier Dragon de papier

30 Place de Gomelange Civaux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 10:00:00

fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Partez à la rencontre des dragons lors d’un atelier créatif et fantastique ! Après la visite de l’église et la découverte du célèbre chapiteau aux dragons, les enfants réalisent leur propre créature en papier et matériaux composites. Une activité ludique et créative dès 7 ans.

Durée 2h gratuit- sur inscription

Inscription obligatoire 05 49 48 34 61 musee.civaux@orange.fr .

30 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 34 61 musee.civaux@orange.fr

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English : Atelier Dragon de papier

L’événement Atelier Dragon de papier Civaux a été mis à jour le 2026-06-15 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne