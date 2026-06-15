Atelier Dragon de papier Civaux
Atelier Dragon de papier Civaux vendredi 7 août 2026.
Civaux
Atelier Dragon de papier
30 Place de Gomelange Civaux Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 10:00:00
fin : 2026-08-07 12:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Partez à la rencontre des dragons lors d’un atelier créatif et fantastique ! Après la visite de l’église et la découverte du célèbre chapiteau aux dragons, les enfants réalisent leur propre créature en papier et matériaux composites. Une activité ludique et créative dès 7 ans.
Durée 2h gratuit- sur inscription
Inscription obligatoire 05 49 48 34 61 musee.civaux@orange.fr .
30 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 34 61 musee.civaux@orange.fr
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English : Atelier Dragon de papier
L’événement Atelier Dragon de papier Civaux a été mis à jour le 2026-06-15 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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