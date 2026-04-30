Atelier Daenggi (ruban traditionnel coréen) Cosmopolis Nantes
Atelier Daenggi (ruban traditionnel coréen) Cosmopolis Nantes dimanche 10 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-10 14:00 – 15:30
Gratuit : non Tarif : 20€
A l’occasion de l’ouverture de l’exposition à Cosmopolis en collaboration avec le musée de la teinture naturelle de Naju, atelier inspiré des accessoires traditionnels portés dans la coiffure coréenne.Création de daenggi (ruban traditionnel utilisé pour la coiffure) Cet atelier est proposé dans le cadre du 13e Festival Printemps coréen à découvrir du 6 au 31 mai 2026 à l’Espace Cosmopolis, à la Salle Paul Fort, aux Salons Mauduit, Pannonica, au Printemps des Nefs, Magmaa et Stéréolux.
Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000
02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr https://www.billetweb.fr/13e-festival-printemps-coreen
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