Atelier Daenggi (ruban traditionnel coréen), Cosmopolis, Nantes

Atelier Daenggi (ruban traditionnel coréen) Dimanche 10 mai, 14h00 Cosmopolis Loire-Atlantique

Tarif : 20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T14:00:00+02:00 – 2026-05-10T15:30:00+02:00

Fin : 2026-05-10T14:00:00+02:00 – 2026-05-10T15:30:00+02:00

A l’occasion de l’ouverture de l’exposition à Cosmopolis en collaboration avec le musée de la teinture naturelle de Naju, atelier inspiré des accessoires traditionnels portés dans la coiffure coréenne.

Création de daenggi (ruban traditionnel utilisé pour la coiffure)

Cet atelier est proposé dans le cadre du 13e Festival Printemps coréen à découvrir du 6 au 31 mai 2026 à l’Espace Cosmopolis, à la Salle Paul Fort, aux Salons Mauduit, Pannonica, au Printemps des Nefs, Magmaa et Stéréolux.

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://cosmopolis.nantes.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/13e-festival-printemps-coreen »}] [{« link »: « https://www.printempscoreen.com/ »}]

Atelier proposé par la Fondation de la Teinture naturelle / Musée de la teinture de Naju (Corée)