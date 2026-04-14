Atelier Dans l’école des gladiateurs Route de Feuguerolles Bully Vieux

Vieux

Atelier Dans l’école des gladiateurs

Route de Feuguerolles Bully Musée archéologique de Vieux-la-Romaine Vieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 14:30:00

fin : 2026-08-06 16:30:00

Date(s) :

2026-04-14 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06

Bienvenue dans l’école de gladiateurs de Rome ! Après une visite virtuelle du Colisée et du Ludus de Rome (école de gladiateurs) découvrez les différentes panoplies de gladiateurs, fabriquez votre bouclier et initiez-vous aux techniques de combats.

Bienvenue dans l’école de gladiateurs de Rome ! Après une visite virtuelle du Colisée et du Ludus de Rome (école de gladiateurs) découvrez les différentes panoplies de gladiateurs, fabriquez votre bouclier et initiez-vous aux techniques de combats.

À 14h30, dès 7 ans, 7€ par enfant et 10€ par adulte participant, entrée du musée pour l’adulte accompagnateur, réservation obligatoire. .

Route de Feuguerolles Bully Musée archéologique de Vieux-la-Romaine Vieux 14930 Calvados Normandie +33 2 31 71 10 20 vieuxlaromaine@calvados.fr

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English : Atelier Dans l’école des gladiateurs

Welcome to the gladiator school in Rome! After a virtual tour of the Colosseum and the Ludus of Rome (gladiator school), discover the different gladiatorial outfits, make your own shield and learn about fighting techniques.

L’événement Atelier Dans l’école des gladiateurs Vieux a été mis à jour le 2026-02-17 par Calvados Attractivité