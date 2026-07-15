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ATELIER DANS MON RÊVE MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES Saint-Gaudens

dimanche 19 juillet 2026 · MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES · Saint-Gaudens

ATELIER DANS MON RÊVE MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES Saint-Gaudens

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES
Adresse
35 Boulevard Jean Bepmale
Ville
31800 Saint-Gaudens
Département
Haute-Garonne
Tarif
2 2 2 Tarif de base plein tarif

Saint-Gaudens

ATELIER DANS MON RÊVE

MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES 35 Boulevard Jean Bepmale Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 15:00:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-07-19 2026-08-06 2026-08-28

Laissez libre court à votre créativité pour donner vie à votre monde imaginaire et ses créatures.
Dès 5 ans
Réservation conseillée
Animation autour de l’exposition Moi dans ma grotte de Thibault Gaudry 2  .

MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES 35 Boulevard Jean Bepmale Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 89 05 42  accueil.musee@stgo.fr

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English :

Let your creativity run wild to bring your imaginary world and its creatures to life.

L’événement ATELIER DANS MON RÊVE Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-07-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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