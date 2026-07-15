ATELIER DANS MON RÊVE MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES Saint-Gaudens

Informations pratiques

Saint-Gaudens

ATELIER DANS MON RÊVE

MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES 35 Boulevard Jean Bepmale Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 15:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-07-19 2026-08-06 2026-08-28

Laissez libre court à votre créativité pour donner vie à votre monde imaginaire et ses créatures.

Dès 5 ans

Réservation conseillée

Animation autour de l’exposition Moi dans ma grotte de Thibault Gaudry 2 .

MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES 35 Boulevard Jean Bepmale Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 89 05 42 accueil.musee@stgo.fr

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English :

Let your creativity run wild to bring your imaginary world and its creatures to life.

L’événement ATELIER DANS MON RÊVE Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-07-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE