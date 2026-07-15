VISITE ENFANT MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES Saint-Gaudens

Informations pratiques

Saint-Gaudens

VISITE ENFANT

MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES 35 Boulevard Jean Bepmale Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-25 2026-08-08 2026-08-29

Ici, les enfants sont rois et cette visite est faite pour eux ! Sous forme de jeux et objets cachés, les enfants découvrent l’exposition !

Dès 2 ans

Réservation conseillée

Animation autour de l’exposition (Extra)ordinaires, nos collections ? 2 .

MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES 35 Boulevard Jean Bepmale Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 89 05 42 accueil.musee@stgo.fr

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English :

Here, kids are king, and this tour is designed just for them! Through games and hidden objects, the kids explore the exhibition!

L’événement VISITE ENFANT Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-07-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE