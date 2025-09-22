ATELIER DANSE AVEC LA CIE SYLVAIN HUC Florac Trois Rivières

ATELIER DANSE AVEC LA CIE SYLVAIN HUC Florac Trois Rivières samedi 11 avril 2026.

ATELIER DANSE AVEC LA CIE SYLVAIN HUC

33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Découvrez votre propre musicalité avec cet atelier de danse animé par la cie.

À travers des notions comme la physicalité, l’attention, la vigilance, l’écoute et la réactivité envers soi et avec le groupe chacun explorera les fondements d’une création en mouvement. Ces principes feront écho aux matières chorégraphiques du spectacle Le petit chaperon rouge.

11 AVR 10:00 > 12:00

FLORAC-TROIS-RIVIÈRES

Organisé par Scènes Croisées en partenariat avec La Genette Verte Complexe culturel Sud Lozère .

33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 65 75 75 contact@scenescroisees.fr

English :

Discover your own musicality with this dance workshop led by the cie.

Through notions such as physicality, attention, vigilance, listening and reactivity to oneself and to the group each participant will explore the foundations of a creation in movement. These principles echo the choreographic material of Le petit chaperon rouge.

German :

Entdecken Sie Ihre eigene Musikalität in diesem Tanzworkshop, der von der Cie geleitet wird.

Anhand von Konzepten wie Körperlichkeit, Aufmerksamkeit, Wachsamkeit, Zuhören und Reaktionsfähigkeit sich selbst und der Gruppe gegenüber erforscht jeder die Grundlagen einer Kreation in Bewegung. Diese Prinzipien sind ein Echo der choreografischen Stoffe des Stücks Le petit chaperon rouge.

Italiano :

Scoprite la vostra musicalità con questo laboratorio di danza guidato dalla compagnia.

Utilizzando concetti quali la fisicità, l’attenzione, la vigilanza, l’ascolto e la reattività verso se stessi e verso il gruppo ogni partecipante esplorerà le basi di una creazione in movimento. Questi principi riecheggeranno il materiale coreografico di Le petit chaperon rouge.

Espanol :

Descubra su propia musicalidad con este taller de danza dirigido por la compañía.

A partir de conceptos como la fisicalidad, la atención, la vigilancia, la escucha y la reactividad -hacia uno mismo y hacia el grupo-, cada participante explorará los fundamentos de una creación en movimiento. Estos principios se harán eco del material coreográfico de Le petit chaperon rouge.

