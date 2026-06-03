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Atelier danse créative contemporaine Salle des fêtes de Comiac Sousceyrac-en-Quercy

Atelier danse créative contemporaine Salle des fêtes de Comiac Sousceyrac-en-Quercy

Atelier danse créative contemporaine Salle des fêtes de Comiac Sousceyrac-en-Quercy lundi 6 juillet 2026.

Lieu : Salle des fêtes de Comiac

Adresse : Comiac

Ville : 46190 Sousceyrac-en-Quercy

Département : Lot

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : Participation libre

Sousceyrac-en-Quercy

Atelier danse créative contemporaine

Salle des fêtes de Comiac Comiac Sousceyrac-en-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:30:00
fin : 2026-07-09 16:30:00

Date(s) :
2026-07-06

Venez danser et rencontrer la compagnie de danse intergénérationnelle Théâtre du Murmure Cie et Bien Dansons Maintenant, compagnie de danse créative contemporaine intergénérationnelle

Venez danser et rencontrer la compagnie de danse intergénérationnelle Théâtre du Murmure Cie et Bien Dansons Maintenant, compagnie de danse créative contemporaine intergénérationnelle. Ateliers à la journée, de 10h30 à 16h30, aucune expérience n'est nécessaire

Sur réservation

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Salle des fêtes de Comiac Comiac Sousceyrac-en-Quercy 46190 Lot Occitanie +33 6 75 06 99 24 

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English :

Come dance and meet the intergenerational dance company Théâtre du Murmure Cie and Bien Dansons Maintenant, an intergenerational creative contemporary dance company

L’événement Atelier danse créative contemporaine Sousceyrac-en-Quercy a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Vallée de la Dordogne

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