Atelier Danse en famille, Arcade Pierrablanca, Plan-les-Ouates
samedi 3 octobre 2026 · Arcade Pierrablanca · Plan-les-Ouates
Informations pratiques
Atelier Danse en famille 3 octobre – 5 décembre, certains samedis Arcade Pierrablanca
CHF 5.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00
Fin : 2026-12-05T16:00:00+01:00 – 2026-12-05T17:30:00+01:00
Proposé par la commune de Plan-les-Ouates, en collaboration avec l’association D’Ici Danse
Le temps d’un atelier, la danse réunit en duo enfant et parent, grand-mère, grand-père ou ami. Ensemble, petit et grand explorent des espaces corporels de manière sensible et ludique en se laissant guider par deux danseur.euse.s-pédagogues.
- Les ateliers sont ouverts à toute personne dès 2 ans.
- Durée de l’atelier : 1h30 (goûter offert compris à la fin de l’atelier).
- Prévoir une tenue confortable (survêtement, t-shirt, chaussettes).
- Ouverture de la billetterie en ligne dès 30 jours avant chaque atelier.
- Prix : CHF 5.- par personne (non remboursable)
Arcade Pierrablanca 6 chemin du Bois-Ecard, 1228 Plan-les-Ouates Plan-les-Ouates 1228 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/ateliers-culturels-a-larcade-pierrablanca-UKZE7E72KF »}]
Explorez le mouvement en duo adulte-enfant (dès 2 ans)
Laurent Barlier
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