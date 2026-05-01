Atelier Danse en Famille ( Festival Supernature) Salles les Brigantines Trégunc

Trégunc

Atelier Danse en Famille ( Festival Supernature)

Salles les Brigantines Chemin des sables Trégunc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 16:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Toutes les familles sont les bienvenues pour s’initier à la danse dans cet atelier réalisé dans le site des Brigantines en coréalisation avec Le Sterenn.

Samedi 23 mai

Sous la direction bienveillante de Yohann, danseur au parcours multiple, nous expérimenterons les rudiments de la danse en toute simplicité.

Les parents et grands-parents étant associés aux enfants, cet atelier est ouvert aussi bien aux tout-petits qu’aux plus grands.

Durée de l’atelier deux sessions séparées par une pause.

samedi 23 mai 14h/16h Les Brigantines, Trégunc .

Salles les Brigantines Chemin des sables Trégunc 29910 Finistère Bretagne

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English : Atelier Danse en Famille ( Festival Supernature)

L’événement Atelier Danse en Famille ( Festival Supernature) Trégunc a été mis à jour le 2026-05-12 par OTC CCA