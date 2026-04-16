Atelier danse thérapie MVAC du 15e Paris

un atelier danse thérapie proposé par Couleur de l’Ame Paris pour se reconnecter à soi et explorer ses émotions par le mouvement.

Une séance mêlant respiration, exercices guidés et créativité pour renforcer l’estime de soi.

un atelier danse thérapie proposé par Couleur de l’Ame Paris pour se reconnecter à soi et explorer ses émotions par le mouvement.

Le vendredi 24 avril 2026

de 13h00 à 15h00

gratuit

Inscription à l’adresse maison.asso.15@paris.fr

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-24T16:00:00+02:00

fin : 2026-04-24T18:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-24T13:00:00+02:00_2026-04-24T15:00:00+02:00

MVAC du 15e 22 rue de la Saïda 75015 Paris

maison.asso.15@paris.fr



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