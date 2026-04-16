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Atelier danse thérapie MVAC du 15e Paris

Atelier danse thérapie MVAC du 15e Paris

Atelier danse thérapie MVAC du 15e Paris vendredi 24 avril 2026.

Lieu : MVAC du 15e

Adresse : 22 rue de la Saïda

Ville : 75015 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Tarif : <p>Inscription à l'adresse maison.asso.15@paris.fr</p>

un atelier danse thérapie proposé par Couleur de l’Ame Paris pour se reconnecter à soi et explorer ses émotions par le mouvement.

Une séance mêlant respiration, exercices guidés et créativité pour renforcer l’estime de soi.

un atelier danse thérapie proposé par Couleur de l’Ame Paris pour se reconnecter à soi et explorer ses émotions par le mouvement.
Le vendredi 24 avril 2026
de 13h00 à 15h00
gratuit

Inscription à l’adresse maison.asso.15@paris.fr

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-24T16:00:00+02:00
fin : 2026-04-24T18:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-24T13:00:00+02:00_2026-04-24T15:00:00+02:00

MVAC du 15e 22 rue de la Saïda  75015 Paris
maison.asso.15@paris.fr


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