Atelier Danse Tout Terrain Danser partout 7 bis rue Jacques Prévert La Hague
mercredi 22 juillet 2026 · 7 bis rue Jacques Prévert · La Hague
Informations pratiques
La Hague
Atelier Danse Tout Terrain Danser partout
7 bis rue Jacques Prévert 7 bis Rue Jacques Prévert La Hague Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
À partir d’une mallette pédagogique composée de cartes à jouer des gestes, des situations, des sensations, Ludivine Henry proposera de faire l’expérience d’une danse en prise avec son environnement dite danse in situ . Et si on dansait avec les lieux ? Si on partageait de nouvelles manières de se relier aux espaces, aux autres, à nos sensations et nos imaginaires ?
En famille, entre amis, petits et grands à partir de 7 ans…Entrez dans la danse !!
Gratuit sur réservation.
En partenariat avec le Centre de Développement Chorégraphique de Falaise.
La mallette Danse tout terrain a été conçue par les chorégraphes Laurent Pichaud et Mathias Poisson. .
7 bis rue Jacques Prévert 7 bis Rue Jacques Prévert La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 10 03 25 reseauzigzag@lahague.com
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English : Atelier Danse Tout Terrain Danser partout
L’événement Atelier Danse Tout Terrain Danser partout La Hague a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Cotentin La Hague
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