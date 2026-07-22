Atelier Danse Tout Terrain Danser partout 7 bis rue Jacques Prévert La Hague

Informations pratiques

La Hague

Atelier Danse Tout Terrain Danser partout

7 bis rue Jacques Prévert 7 bis Rue Jacques Prévert La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

À partir d’une mallette pédagogique composée de cartes à jouer des gestes, des situations, des sensations, Ludivine Henry proposera de faire l’expérience d’une danse en prise avec son environnement dite danse in situ . Et si on dansait avec les lieux ? Si on partageait de nouvelles manières de se relier aux espaces, aux autres, à nos sensations et nos imaginaires ?

En famille, entre amis, petits et grands à partir de 7 ans…Entrez dans la danse !!

Gratuit sur réservation.

En partenariat avec le Centre de Développement Chorégraphique de Falaise.

La mallette Danse tout terrain a été conçue par les chorégraphes Laurent Pichaud et Mathias Poisson. .

7 bis rue Jacques Prévert 7 bis Rue Jacques Prévert La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 10 03 25 reseauzigzag@lahague.com

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English : Atelier Danse Tout Terrain Danser partout

L’événement Atelier Danse Tout Terrain Danser partout La Hague a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Cotentin La Hague