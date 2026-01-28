Atelier danses pour adultes Médiathèque Plozévet

Atelier danses pour adultes

Médiathèque 30 Avenue Georges Le Bail Plozévet Finistère

On ne sait pas ce qui est là. C’est ça improviser. Improviser, c’est oublier là où on veut aller. Il n’y a pas plus sincère qu’une personne en recherche.

Par la pratique de l’improvisation, nous nous essaierons à danser avec ce qui est là, au présent. Nous envisagerons la danse non pas comme une finalité mais comme un espace de recherche de son propre mouvement, son propre langage.

Ateliers guidés par Airelle Pommier, danseuse et passionnée d’espaces de transformation, de communication authentique et de recherches individuelles et collectives, habite à Plozévet. .

