Plozévet

La poésie en toute liberté !

30 Avenue Georges Le Bail Plozévet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

La poésie en toute liberté !

Le thème de la liberté est au programme du printemps des poètes .

Jacques, François et Youenn prennent la liberté de vous proposer un parcours original en poésie et en musique.

Embarquez vous avec eux à la rencontre des poètes du Moyen âge, des haïkistes d’hier et d’aujourd’hui et des surréalistes.

Ce voyage sera rythmé par des poèmes mis en chanson.

Ils ont hâte de vous rencontrer pour dire, chanter la poésie, celle qu’ils aiment et ont envie de vous faire aimer.

Entrée libre ) .

30 Avenue Georges Le Bail Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 91 37 03

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English :

L’événement La poésie en toute liberté ! Plozévet a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Destination Pays Bigouden