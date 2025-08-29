Atelier d’aquarelle par Isabelle Beccia Médiathèque municipale Le Polyèdre Bazas

Informations pratiques

Bazas

Atelier d’aquarelle par Isabelle Beccia

Médiathèque municipale Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-27 14:30:00

fin : 2026-10-27 16:00:00

Date(s) :

2026-10-27

À l’occasion du mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, la médiathèque s’associe à l’élan de solidarité Octobre Rose en vous proposant un atelier artistique unique.

Venez découvrir la douceur de l’aquarelle tout en soutenant une cause essentielle.

Cet atelier est ouvert à tous, débutants comme confirmés.

Guidés par Isabelle Beccia, docteure en histoire de l’art, vous apprendrez les techniques de base pour créer des œuvres douces et poétiques, teintées de nuances de couleurs.

Tout public. .

Médiathèque municipale Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 65 12 46 polyedre@ville-bazas.fr

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English : Atelier d’aquarelle par Isabelle Beccia

L’événement Atelier d’aquarelle par Isabelle Beccia Bazas a été mis à jour le 2026-08-22 par La Gironde du Sud