Atelier d’argile en famille Rouen

Atelier d’argile en famille

186 Rue Martainville Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 14:00:00

fin : 2026-04-29 16:00:00

Date(s) :

2026-03-21 2026-04-18 2026-04-29 2026-05-13 2026-05-23 2026-06-17 2026-06-27 2026-07-25 2026-09-16 2026-09-26 2026-10-28 2026-10-31 2026-11-21 2026-12-05 2026-12-09

A partir de 7 ans.

Les enfants découvrent le plaisir de façonner la terre au gré de leur imagination et de leurs envies et explorent le contact avec la matière, tandis que les plus âgés s’exercent aux techniques de modelage et débutent leur initiation à la décoration.

Points clés

Moment de partage parent enfant

Créez de vos mains !

Initiation et imagination

Cet atelier est dédié aux enfants mais aussi aux plus grands parents, accompagnants et grands-parents peuvent également participer pour partager en famille un moment de créativité.

Dans notre salle pédagogique équipée, les séances sont encadrées par des céramistes professionnels détenteurs du BAFA.

1 samedi par mois de 14h à 16h

les créations réalisées lors des cours de modelage peuvent être emportées avec soi à la fin de l’activité mais seront relativement peu résistantes aux chocs. Comme tous nos autres cours de céramique, le tarif comprend la première cuisson des pièces, qui leur confère leur solidité. Pour en bénéficier, les participants doivent nous confier leurs créations 3 à 6 semaines après quoi ils peuvent venir les récupérer. Chacun est bien entendu libre de faire comme il l’entend. .

186 Rue Martainville Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com

English : Atelier d’argile en famille

