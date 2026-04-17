Atelier d’aromathérapie au Circonflexe par Les Fées Aromatiques Nogent-le-Rotrou
Atelier d’aromathérapie au Circonflexe par Les Fées Aromatiques Nogent-le-Rotrou samedi 18 avril 2026.
Nogent-le-Rotrou
Atelier d’aromathérapie au Circonflexe par Les Fées Aromatiques
Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 15:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Ateliers d’aromathérapie d’avril Retrouvez le programme complet ci-dessous.
Christel, des Fées Aromatiques, vous propose de partager des instants bien-être. Elle vous guidera pour apprendre à utiliser les huiles essentielles à travers différents ateliers. Pensez à réserver > 06 77 16 00 18
Ateliers d’aromathérapie d’avril Retrouvez le programme complet ci-dessous.
Christel, des Fées Aromatiques, vous propose de partager des instants bien-être. Elle vous guidera pour apprendre à utiliser les huiles essentielles à travers différents ateliers, vous prodiguera ses conseils, astuces et sans oublier les précautions d’emploi.
Ouverts aux débutants.
Réservez votre atelier au 06 77 16 00 18 (5 personnes maximum) .
Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 16 00 18 lesfeesaromatiques@gmail.com
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English :
April aromatherapy workshops… Find the full program below.
Christel, from Les Fées Aromatiques, invites you to share moments of well-being. She will guide you through a range of workshops to help you learn how to use essential oils. Don’t forget to book > 06 77 16 00 18
L’événement Atelier d’aromathérapie au Circonflexe par Les Fées Aromatiques Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-04-09 par OTs DU PERCHE
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