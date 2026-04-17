Nogent-le-Rotrou

Rencontre dédicace Élisa Mignot

Librairie La Place Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 18:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

La Librairie La Place accueille Élisa Mignot autour de son livre Ténor de guerre. Le dernier rôle de Wassyl Slipak, de l’Opéra de Paris au front ukrainien, la trajectoire unique d’un chanteur lyrique devenu héros national.

Samedi 18 avril 18h30.

Ne manquez cette rencontre riche et unique !

La Librairie La Place accueille Élisa Mignot autour de son livre Ténor de guerre. Le dernier rôle de Wassyl Slipak, de l’Opéra de Paris au front ukrainien, la trajectoire unique d’un chanteur lyrique devenu héros national.

Son nom de soldat était Myth, pour Méphistophélès. Wassyl Slipak, chanteur d’opéra ukrainien ayant fait toute sa carrière en France, meurt sur le front de la guerre du Donbass en 2016, l’Ukraine l’érige en héros. À travers ce personnage, cet ouvrage nous raconte l’Ukraine en guerre, où s’affrontent les corps mais aussi les récits.

Samedi 18 avril 18h30.

Ne manquez cette rencontre riche et unique ! .

Librairie La Place Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire librairielaplacenogent@gmail.com

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English :

La Place Bookshop welcomes Élisa Mignot to talk about her book Ténor de guerre. The last role of Wassyl Slipak, from the Paris Opera to the Ukrainian front, the unique trajectory of a lyric singer turned national hero.

Saturday, April 18 6:30pm.

Don’t miss this rich and unique encounter!

L’événement Rencontre dédicace Élisa Mignot Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-04-13 par OTs DU PERCHE