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Soirée Loups-Garous Jeux de rôle Nogent-le-Rotrou

Soirée Loups-Garous Jeux de rôle Nogent-le-Rotrou

Soirée Loups-Garous Jeux de rôle Nogent-le-Rotrou vendredi 17 avril 2026.

Adresse : 74 Rue Gouverneur

Ville : 28400 Nogent-le-Rotrou

Département : Eure-et-Loir

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Nogent-le-Rotrou

Soirée Loups-Garous Jeux de rôle

74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:00:00
fin : 2026-04-17 22:00:00

Date(s) :
2026-04-17

Soirée Loups Garous de Tiercelieux Jeux de rôle
20h 00 I Adultes et mineurs dès 11 ans
Frissons & bonne humeur garantis D
Gratuit I Inscription obligatoire
Soirée Loups Garous de Tiercelieux Jeux de rôle
20h 00 I Adultes et mineurs dès 11 ans
Frissons & bonne humeur garantis D
A la bibliothèque municipale de Nogent-le-Rotrou.
En partenariat avec Ludo’Perche. 0  .

74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 76 16  bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr

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English :

Werewolves of Tiercelieux Evening Role-playing games
8:00 pm I Adults and minors aged 11 and over
Thrills and chills guaranteed D
Free I Registration required

L’événement Soirée Loups-Garous Jeux de rôle Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-04-09 par OTs DU PERCHE

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