Nogent-le-Rotrou

Soirée Loups-Garous Jeux de rôle

74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:00:00

fin : 2026-04-17 22:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Soirée Loups Garous de Tiercelieux Jeux de rôle

20h 00 I Adultes et mineurs dès 11 ans

Frissons & bonne humeur garantis D

Gratuit I Inscription obligatoire

Soirée Loups Garous de Tiercelieux Jeux de rôle

20h 00 I Adultes et mineurs dès 11 ans

Frissons & bonne humeur garantis D

A la bibliothèque municipale de Nogent-le-Rotrou.

En partenariat avec Ludo’Perche. 0 .

74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 76 16 bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr

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English :

Werewolves of Tiercelieux Evening Role-playing games

8:00 pm I Adults and minors aged 11 and over

Thrills and chills guaranteed D

Free I Registration required

L’événement Soirée Loups-Garous Jeux de rôle Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-04-09 par OTs DU PERCHE