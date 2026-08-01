Atelier d’art | Nature morte sensible aux crayons de couleurs Brine Boutique Galerie Eymet

Informations pratiques

Eymet

Atelier d’art | Nature morte sensible aux crayons de couleurs

Brine Boutique Galerie 17 Rue de l’Engin Eymet Dordogne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 14:00:00

fin : 2026-08-27 17:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Un atelier de 3h00 pour découvrir les possibilités du crayon de couleur et apprendre à jouer avec les nuances, les superpositions et les textures.

Après une première série d’expérimentations autour des techniques essentielles — choix de la palette, variations de pression, mélanges et superpositions — chacun pourra mettre en pratique ses découvertes à travers la réalisation d’une nature morte colorée.

Fleurs, fruits, objets et petits éléments naturels seront observés puis interprétés librement pour composer une image personnelle, sensible et expressive, sans rechercher une reproduction parfaitement réaliste.

L’atelier est accessible aux débutant·es et ne nécessite aucun prérequis.

Tout le matériel est fourni, dont les crayons de couleur Caran d’Ache.

Boissons fraîches, boissons chaudes et petits gâteaux seront également proposés pendant l’atelier.

Sur inscription 7 places disponibles. .

Brine Boutique Galerie 17 Rue de l’Engin Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@brine.studio

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier d’art | Nature morte sensible aux crayons de couleurs

L’événement Atelier d’art | Nature morte sensible aux crayons de couleurs Eymet a été mis à jour le 2026-07-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides