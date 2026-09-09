Atelier d’art plastique autour de César, Médiathèque Bernard Pivot – Roquefort les Pins, Roquefort-les-Pins
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Bernard Pivot - Roquefort les Pins · Roquefort-les-Pins
Informations pratiques
Atelier d’art plastique autour de César Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque Bernard Pivot – Roquefort les Pins Alpes-Maritimes
Limité à 10 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, participez à un atelier d’arts plastiques inspiré de l’univers de César Baldaccini, dit César.
Découvrez son travail et laissez libre cours à votre créativité en réalisant une création inspirée de ses œuvres. Un atelier ludique et accessible à tous.
Médiathèque Bernard Pivot – Roquefort les Pins RD 2085, 06330 Roquefort les Pins Roquefort-les-Pins 06330 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « micro-folie@ville-roquefort-les-pins.fr »}]
Atelier de mise en pratique autour de l’artiste César.
À voir aussi à Roquefort-les-Pins (Alpes-Maritimes)
- Visite Guidée: Le Petit Montmartre et le circuit du Tramway, Médiathèque Bernard Pivot – Roquefort les Pins, Roquefort-les-Pins 19 septembre 2026
- Jeu « Histoire dont vous êtes le héros », Médiathèque Bernard Pivot – Roquefort les Pins, Roquefort-les-Pins 19 septembre 2026
- Jeu Rallye photos, Médiathèque Bernard Pivot – Roquefort les Pins, Roquefort-les-Pins 19 septembre 2026
- Concert Corou de Berra, Sanctuaire du Sacré Coeur,, Roquefort-les-Pins 19 septembre 2026