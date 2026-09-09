Atelier d’art plastique autour de César, Médiathèque Bernard Pivot – Roquefort les Pins, Roquefort-les-Pins

Informations pratiques

Atelier d’art plastique autour de César Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque Bernard Pivot – Roquefort les Pins Alpes-Maritimes

Limité à 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, participez à un atelier d’arts plastiques inspiré de l’univers de César Baldaccini, dit César.

Découvrez son travail et laissez libre cours à votre créativité en réalisant une création inspirée de ses œuvres. Un atelier ludique et accessible à tous.

Médiathèque Bernard Pivot – Roquefort les Pins RD 2085, 06330 Roquefort les Pins Roquefort-les-Pins 06330 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « micro-folie@ville-roquefort-les-pins.fr »}]

Atelier de mise en pratique autour de l’artiste César.